 

Оккупанты в Крыму скрывают реальное число зараженных COVID-19 – правозащитники

02.08.2020, 12:01, Новости дня

“Крымская правозащитная группа” на своей странице в Facebook заявила, что реальное число жертв коронавирусной инфекции на полуострове может превышать данные официальной статистики оккупантов.

На 31 июля число заболевших COVID-19 в аннексированном Крыму и Севастополе, по данным, опубликованным на сайте Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, составляло 1593 человека, из них выздоровело 1212, умерло 24. По сведениям правозащитников, число умерших от коронавируса крымчан – 43.

По заявлению “Крымской правозащитной группы”, в официальной статистике оккупантов нет данных о случаях заражения среди военнослужащих российской армии и в “правоохранительных органах”, а также о пациентах с внебольничным воспалением легких.

Поскольку Украина не имеет доступа на полуостров для ведения мониторинга, выяснить реальные темпы распространения инфекции в Крыму практически невозможно.

Достоверность ежедневных данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, предоставляемых оккупационными властями полуострова, не подтверждена международными организациями.

За минувшие сутки в Крыму (без учета Севастополя) зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции. Всего в Крыму,…

Posted by Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group on Laupäev, 1. august 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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