За это в Беларуси нынче сажают

02.08.2020, 11:50, Разное

Что общего у блогера Сергея Тихановского и политтехнолога из США Виталия Шклярова? Оба родом из Гомеля.

Главным внешним признаком бурного белорусского лета-2020 стала очередь. Раньше это были очереди к столам сборщиков подписей, потом очереди с жалобами в ЦИК, очереди на почту с теми же жалобами, очереди в магазин товаров с национальной символикой. С пятницы в Беларуси появились новые пятикилометровые очереди — на границе с Россией.

Пробка из фур на въезде в Россию со сторонны Беларуси. Фото: Tut.by

Разница в том, что новые очереди возникли без всякого участия белорусов — 31 июля их в одностороннем порядке ввела Россия, без всяких официальных документов и уведомлений. На сайте российской пограничной службы последняя новость датируется 19 июня и касается изъятия из торгового оборота партии черной икры. С тех пор ничего нового, надо думать, на границах не происходило.

Только почему-то всех, кто въезжает из Беларуси в Россию или выезжает обратно, на границе переписывают совершенно дедовскими способами: вручную,

без всяких сканеров, вбивают данные в компьютер, записывают номера мобильных телефонов, спрашивают, с какой целью едут. Поскольку белорусско-российская граница сейчас существует разве что на карте и, соответственно, пунктами пересечения со всеми необходимыми техническими средствами не оборудована, механическое записывание данных и создает те самые очереди. Причем причина переписывания данных официально не объявлена. Разве что пресс-служба посольства Беларуси в РФ утверждает со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Смоленской области, что введение контроля связано с выполнением указаний штаба по борьбе с коронавирусом: пассажиропоток увеличился и требует дополнительного контроля.

МИД Беларуси в пятницу направил ноту в МИД России. Белорусские дипломаты и пограничники точно так же ничего не знают, как и водители, надолго застрявшие в очередях. Водители, разумеется, — народ конспирологичный. Они напрямую связывают введение контроля на границе с задержанием 33 боевиков «ЧВК Вагнера» в белорусском санатории. Правда, в такой ситуации логичнее было бы вводить подобные меры белорусской стороне, а не российской. Но белорусские власти в отношении собственных границ беспечны, как младенцы, и заняты разве что отлавливанием местных активистов и приехавших в гости к маме политтехнологов.

Виталия Шклярова задержали в тот же день, когда и бойцов «ЧВК Вагнера», — 29 июля. Вся государственная пропаганда была занята участниками боевых действий, но телеканал ОНТ все-таки успел выдать в эфир сюжет со скрытой съемкой допроса одного из обвиняемых по делу Тихановского — администратора группы «Страна для жизни» в социальных сетях, гражданина РФ Дмитрия Попова. Попов рассказывает невероятную историю о том, как однажды в Санкт-Петербурге на него напали неизвестные: запихали в микроавтобус, угрожали и требовали выполнять указания того, кто скоро с ним свяжется. А потом с фейкового аккаунта с Поповым связался Шкляров и дал задание ехать в Беларусь и работать в команде Тихановского. Кстати, незадолго до ареста Дмитрий Попов записал видео, которое попросил опубликовать, в случае если перестанет выходить на связь. Там он говорит:

«Всем привет. Меня зовут Дмитрий Попов. Я житель России. Нахожусь сейчас в Беларуси. И белорусские менты пытаются повесить на меня уголовное дело по факту то ли убийства, то ли ношения оружия».

Попов перестал выходить на связь вечером 4 июня — через пять дней после ареста Тихановского. Скорее всего, именно в эти пять дней и было записано видео. Через несколько дней стало известно, что его задержали под Мозырем, присудили 15 суток ареста и увезли в Минск в изолятор временного содержания. А после 15 суток перевезли в СИЗО и предъявили уголовное обвинение по статье 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Судя по съемке, он теперь должен стать главным свидетелем обвинения против Виталия Шклярова — тот якобы обратил внимание на работу Попова в российском проекте «Сканер» и предложил работу в «Стране для жизни».

Сам Шкляров приехал в родной Гомель совсем недавно — погостить у мамы и оставить у нее до конца каникул своего сына. 29 июля он вышел на рынок за арбузом и не вернулся. Кстати, обвинение ему пока не предъявлено, но мера пресечения уже избрана — содержание под стражей сроком на два месяца.

Виталий Шкляров задержан в рамках дела Тихановского. В сюжете на государственном телеканале ничего не говорится об обвинении Шклярову, но звучит патетическая фраза: «Очевидно, ему предстоит объясниться, зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизовал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное — в чьих интересах». Светлана Тихановская на следующий день заявила, что не знает политтехнолога и что ее штаб никогда с ним не сотрудничал.

Кстати, в день ареста Шклярова и вагнеровской сенсации произошли изменения и в деле Тихановского. Ему предъявлено обвинение еще и по части 3 статьи 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») — от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других блогеров и активистов, находящихся в СИЗО, возбуждено новое уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам (статья 293 УК).

Теперь дело за малым — связать каким-нибудь хитрым морским узлом Тихановского, избирательную кампанию, «ЧВК Вагнера» и политтехнолога Шклярова.

Ну и, разумеется, массовые беспорядки — эту статью УК белорусский режим опробовал еще на выборах-2010, после которых были арестованы все кандидаты в президенты и члены штабов, и многие получили сроки от двух до шести лет.

Светлана Тихановская в пятницу написала в своем фейсбуке.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАСветлана Тихановская — о возбуждении новых дел на мужа и об аресте политолога Шклярова:

«Друзья, хочу поделиться с вами тем, как Сергей воспринял заявление следственного комитета о возбуждении в отношении него дел еще по двум статьям УК и информацию о нем на белорусском телевидении. Вчера и сегодня у него были адвокаты. В четверг ему вручили только документ о возбуждении дела по статье 293 (и обязательно сразу после того, как от него ушел адвокат). О том, что в отношении него также начато дело по статье 130, Сергей на сегодняшний день так и не получил официального уведомления. Следственных действий не было уже около месяца.

Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными «боевиками» из России, и что «Страна для жизни» якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны».

Подозреваю, что бойцам ЧВК тоже вряд ли известна фамилия Тихановского и видеоблог «Страна для жизни». Тем не менее 33 гражданина России, задержанные в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском, пока остаются под стражей.

(Кстати, если верить сообщениям спецслужб о том, что в Беларусь прибыли 200 боевиков «Вагнера», то получается, что еще почти 170 бродят где-то партизанскими тропами.)

А 33 задержанных находятся уже не в центре изоляции правонарушителей, куда их привезли сразу после задержания. Сейчас они содержатся в каком-то тайном и более комфортном месте. Как пояснил в пятницу вечером посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире канала «Россия 1», «граждан» перевели в иное место содержания с объяснением того, что их условия там будут более комфортными и обеспечены будут, насколько это возможно в пенитенциарном учреждении, добрые условия содержания». Поскольку белорусские тюрьмы по уровню комфорта друг от друга не отличаются, можно лишь предположить, что речь идет о переселении россиян в казарму одной из частей внутренних войск — под охрану социально близких. Тем более что Мезенцев обсуждал ситуацию вовсе не с министром иностранных дел, а с министром внутренних дел Юрием Караевым, который и пообещал более комфортные условия содержания.

По словам Мезенцева, россияне никак не причастны к общественно-политической ситуации в Беларуси и вовсе не планировали там задерживаться: они должны были вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, но опоздали на самолет. Российский консул в Беларуси Кирилл Плетнев в эфире той же «России» сказал, что сотрудники консульского отдела уже посетили задержанных и что каждому из 33 россиян предъявлена копия постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. А в сообщении телеграм-канала следственного комитета Беларуси говорится, что россияне задержаны по подозрению в приготовлении к организации массовых беспорядков — то есть у них общее с Тихановским обвинение.

Не представляю, как сейчас силовики будут связывать «ЧВК Вагнера», блог Сергея Тихановского и политтехнолога из США Виталия Шклярова.

Кстати, у Тихановского и Шклярова кое-что общее все же есть: оба родом из Гомеля. За это в Беларуси нынче сажают.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси