Дневной митинг в поддержку Фургала в Хабаровске не состоялся

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02.08.2020, 11:48, Новости дня

Впервые за 22 дня митингов в Хабаровске не состоялось дневное шествие в поддержку подозреваемого в причастности к убийствам экс-губернатора Сергея Фургала.

К часу дня по местному времени на площади Ленина, откуда начинаются шествия, собрались только несколько десятков человек, лозунгов никто не скандировал, передает РИА «Новости».

Через час начался ливень, и присутствующие стали расходиться.

В мэрии Хабаровска подтвердили, что шествия не было.

«Возможно, сказывается усталость людей», – предположили в администрации города.

Напомним, 1 августа очередная акция в поддержку Фургала собрала вдвое меньше участников, чем прежде.

Несанкционированные акции проходили в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Самые массовые митинги проходили по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.





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