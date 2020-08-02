Марка Geely анонсировала новый седан Preface на базе Volvo

02.08.2020, 11:41, Новости дня

Известная китайская компания Geely в скором времени выпустит новую модель седана под названием Geely Preface.

Автомобиль получил стилистику Technology Geely 4.0, которая позволит существенно проще отличить модель остальных конкурентов. Разработчики задействовали здесь платформу CMA, которая уже использовалась в паркетнике Volvo XC40. Кроме того, пока производитель не называет все достоинства транспортного средства, но известно, что под капотом используется 2-литровый мотор на 190 л.с. мощности.

Следует отметить, что приобрести обновленную модификацию седана Geely Preface станет возможным уже к осени нынешнего года. Более точные сведения будут озвучены несколько позже.