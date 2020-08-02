Мнение: Наши таки победили на Евровидении

02.08.2020, 11:35, Разное

Вот этот день и настал. Хоть формально Евровидение и отменили из-за коронавируса, однако клипы участников выложили на официальный сайт, на котором они соревновались друг с другом по популярности.

Наши представители, панк-поп-рейв-группа «Литл Биг» из Петербурга, заняли безусловное первое место, получив 138 млн просмотров (клип прикреплён к посту). Ближайший соперник, азербайджанская певица Самира Эфенди, набрала только 6 миллионов.

Победа российской группы была предопределена с самого начала, однако недавно мы обогнали не только претендентов 2020 года, но и абсолютного лидера предыдущих лет, бодипозитивную израильтянку Нету Барзилай:

https://www.youtube.com/watch?v=CziHrYYSyPc

Вы знаете, что такое Евровидение, и по каким критериям там принято оценивать исполнителей. Тот факт, что на нём победила белая и цисгендерная группа из страны с традиционными ценностями, весьма неприятен для идеологов извращённой толерантности. Конечно, главная причина победы россиян в том, что неформальное соревнование шло онлайн, однако это не делает щелчок менее болезненным.

Кстати, «Литл Биг» — одна из немногих российских групп, чьи видео разбирают на мемы в западных соцсетях. Ещё на Западе знают Витаса и «Тату». Это не так много, но я хочу надеяться, что когда-нибудь наша музыка станет так же популярна в мире, как и наши мультфильмы.