Отец Бритни Спирс прокомментировал обвинения в жестоком обращении с дочерью: “Вы понятия не имеете, что происходит”

02.08.2020, 11:31, Разное

В последние месяцы поклонники известной певицы всерьез озаботились ее психическим здоровью и жизнью в принципе — и запустили движение “Освободите Бритни” (или же “Спасите Бритни”). Под таким хэштегом в интернете появляются сообщения фанатов Спирс о том, что их любимая звезда находится в заточении и пребывает не в себе. В основе этих предположений — неподтвержденные (пока) данные и некое тайное письмо Бритни, которое опубликовал ее друг и фотограф Эндрю Гэллери. Из-за этих документов поклонники уверены, что певица находится в полной власти своего отца, который долгие годы является ее опекуном, и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. Сама Бритни пока никак не комментирует призывы “спасти” ее, но недавно по этому поводу высказалась ее сестра Джейми Линн. А несколько часов назад в сети наконец появились комментарии от главного героя этой истории — самого Джеймса Спирса, который дал интервью изданию The Post. Все разговоры о его тирании и жестокости мужчина назвал вымыслом.

Все эти любители конспирологических историй ничего не знают. Они понятия не имеют, что происходит на самом деле. Пусть суд Калифорнии принимает решение о том, как лучше всего жить моей дочери. Никого больше это не касается.

Бритни Спирс с сестрой Джейми, матерью Линн, отцом Джеймсом (крайний справа) и братом Брайном, нулевые годы

Джеймс Спирс прокомментировал и информацию о том, что он крадет у Бритни деньги и именно поэтому не хочет прощаться со своим статусом ее опекуна:

Каждый год я отчитываюсь в суде за каждую монету и доллар, потраченные мной. Каким образом я мог бы что-то украсть?

Мужчина также поделился своими опасениями по поводу движения “Освободите Бритни”:

Некоторых людей начинают преследовать и даже присылать смертельные угрозы. Это ужасно. Такие поклонники Бритни нам не нужны. Я люблю свою дочь и всех своих детей. Но эта ситуация касается только нас.

Напомним, в 2019-м появились сообщения о том, что Джеймс Спирс передал все свои полномочия помощнице Джоди Монтгомери. Также сообщалось, что Спирс-старший поднял руку на своего старшего внука Шона на глазах у младшего Джейдена. Однако, судя по вмеиу, мужчина по-прежнему принимает ключевые решения в жизни певицы. Также не так давно мать Бритни Линн подала прошение на контроль над трастовым фондом дочери и намерена быть более включенной в процесс опеки над ней. По мнению поклонников Спирс, это решение также подтверждает, что в семействе исполнительницы все не так гладко. Заседание по этому делу должно было состояться еще на прошлой неделе, но пока было сорвано: по сообщениям в западных СМИ, некие неназванные индивиды пожаловались на плохую видеосвязь (Бритни не присутствовала на заседании и должна была связаться с судьей по видео) и устроили в зале скандал.

Поклонники Бритни СпирсО ситуации, которая происходит вокруг Бритни Спирс высказались ее сестра и брат, но сама певица пока хранит молчание. Однако не так давно она выложила довольно странное видео, в котором отвечала на “вопросы фанатов” — про любимый цветок и мультфильм. Поклонники певицы еще больше обеспокоились из-за этого видео и, судя по транспарантам, которые они демонстрировали у здания суда во время несостоявшегося заседания, они не намерены прекращать свою деятельность.