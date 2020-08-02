Мнение: Лукашенко слетел с катушек

02.08.2020, 10:56, Разное

Мы, из нашей необъятной России, смотрим на Беларусь и её президента, как на картинку-лубок.

Прикольно, правда — Лукашенко сидит у власти дольше любого генсека, а в самой стране — ну, почти полный совок со всем вытекающим из него говном.



Колхозы, совхозы, за тунеядство сажают. Трудолюбивый народ пашет, но за зарплаты можно пососать только хрен и картошку.

При этом у власти 26 лет находится председатель колхоза, над которым мы со стороны только смеёмся.

А между тем, смеяться-то не над чем.

Александр Лукашенко — классический диктатор. Хочет народ проголосовать за другого президента? Кандидата берут и сажают. Ещё вам, неблагодарные белорусы, один понравился? Так и его КГБ берёт и опускает в подвал.

Ещё мы, в России, почему-то считаем Беларусь своим другом, но это не так.

Да, белорусы нас, как и мы их, любим, зато Лукашенко Россию просто шантажирует, и дело теперь дошло уже до ареста российских граждан и рекомендации нашего МИДа не соваться туда.

Лукашенко смеет в открытую просить директора КГБ не пытать российских граждан. Ну, мол, они — всего лишь солдаты, выполняли приказ.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал».

У меня в этом месте глаза на лоб вылезли: слышь, ты, усатый, ты рамсы не попутал?

Ты кто такой, чтобы вообще трогать российских граждан? В Гаагу, в трибунал захотел за пытки? Ты достал уже белоруссов, которые тебя видеть не могут, а теперь ещё и на Россию пытаешься тявкать?

У меня есть два варианта того, что происходит с ополоумевшим дедушкой: он или из ума выжил, или от страха провалиться на выборах с рейтингом в 3 процента, не знает уже, что и делать.

Оставив свою страну один-на-один с эпидемией коронавируса, развалив экономику, шантажируя самого близкого друга — Россию, Лукашенко теперь ссыт кипятком, понимая, что выборы он просрал.

Я уверена, что братский народ Беларуси имеет полное право не избирать в седьмой раз диктатора.

Хватит, реально хватит издеваться над прекрасной страной, нашим соседом. Довольно тирании на постсоветском пространстве.

Как вы относитесь к Лукашенко?