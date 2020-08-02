В США умер известный по фильму “Нечто” актер Бримли

02.08.2020, 10:54, Новости дня

В США умер 85-летний актер, певец и общественный деятель Уилфорд Бримли. Об этом 2 августа CNN сообщил менеджер актера.

В 1979 году у него диагностировали сахарный диабет. По словам менеджера, недавно актера поместили в больницу для прохождения курса лечения, последние несколько дней ему становилось все хуже. Бримли умер в своем доме в штате Юта.

Бримли начал сниматься в вестернах в 70-х годах прошлого века в качестве каскадера. Он известен по ролям в картинах “Китайский синдром”, “Нечто”, “Фирма”, “Без злого умысла”, “Отель Нью-Хэмпшир” и “Кокон”.

После того, как у Бримли диагностировали сахарный диабет, он был активным участником и почетным членом Американской ассоциации диабета.

Бримли родился 27 сентября 1934 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта.