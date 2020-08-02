 

В США умер известный по фильму “Нечто” актер Бримли

02.08.2020, 10:54, Новости дня

В США умер 85-летний актер, певец и общественный деятель Уилфорд Бримли. Об этом 2 августа CNN сообщил менеджер актера.

В 1979 году у него диагностировали сахарный диабет. По словам менеджера, недавно актера поместили в больницу для прохождения курса лечения, последние несколько дней ему становилось все хуже. Бримли умер в своем доме в штате Юта.

Бримли начал сниматься в вестернах в 70-х годах прошлого века в качестве каскадера. Он известен по ролям в картинах “Китайский синдром”, “Нечто”, “Фирма”, “Без злого умысла”, “Отель Нью-Хэмпшир” и “Кокон”.

После того, как у Бримли диагностировали сахарный диабет, он был активным участником и почетным членом Американской ассоциации диабета.

Бримли родился 27 сентября 1934 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Экономика: Пророчества краха доллара получили новое обоснование

07.07 / Под Выборгом задержана девушка, которая чуть не убила мужа ножом

10.07 / Лукашенко ответил Венедиктову после его интервью с Гордоном: Суверенитет и независимость не продаются

23.07 / Иностранцев освободили от консульского сбора для оформления российской визы

06.07 / Покинувший Крым экс-диссидент Софяник заявил, что с полуострова не выпускают его жену

01.08 / Искусствовед возмутился поведением посетителей Айя-Софии

28.06 / Обстрел молниями: погибли дети, взрослые и животные

07.07 / Американка призналась в попытке передать России сверхсекретные материалы

20.07 / Минюст потратил свыше 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ

07.07 / В киевских ночных клубах пройдут рейды – Госпотребслужба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска