В США умер известный по фильму “Нечто” актер Бримли
02.08.2020, 10:54, Новости дня
В США умер 85-летний актер, певец и общественный деятель Уилфорд Бримли. Об этом 2 августа CNN сообщил менеджер актера.
В 1979 году у него диагностировали сахарный диабет. По словам менеджера, недавно актера поместили в больницу для прохождения курса лечения, последние несколько дней ему становилось все хуже. Бримли умер в своем доме в штате Юта.
Бримли начал сниматься в вестернах в 70-х годах прошлого века в качестве каскадера. Он известен по ролям в картинах “Китайский синдром”, “Нечто”, “Фирма”, “Без злого умысла”, “Отель Нью-Хэмпшир” и “Кокон”.
После того, как у Бримли диагностировали сахарный диабет, он был активным участником и почетным членом Американской ассоциации диабета.
Бримли родился 27 сентября 1934 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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