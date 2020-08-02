 

Затулин нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии в Украине “грузинскую или молдавскую модель”

02.08.2020, 10:54, Новости дня

В Службе внешней разведки Украины особое внимание уделяют анализу процессов, происходящих в оккупационных структурах в ОРДЛО. Об этом глава СВР Валерий Кондратюк написал в статье, опубликованной на сайте ZN.UA 1 августа.

“В последнее время там произошли большие изменения, прежде всего в системе российского кураторства над территориями. Так, после отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта “СССР 2.0” Дмитрия Козака получил идеолог “русского мира” Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении “грузинскую или молдавскую модель”, – отметил Кондратюк.

Он процитировал депутата Госдумы РФ Затулина: “… вести долгие переговоры, по возможности создать такую модель типа Минских соглашений, чтобы Донбасс был фактически независимым, формально в составе Украины, и мог влиять на политику украинского правительства… Надеюсь, что к этому времени американцы устанут ею заниматься, устанут бросать ресурсы в эту топку, махнут рукой и свергнут какого-то националиста, и придет более менее умеренный режим. Дождаться его эволюции и построить с ним отношения”. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2018 году Затулин заявлял, что Россия в 2014 году совершила “тяжелую ошибку”, остановившись в Мариуполе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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