Корпорация Valve начала бороться с покупками игр через VPN

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02.08.2020, 10:53, Разное

Корпорация Valve начала активно предпринимать меры по борьбе с покупками игр с учетом использования VPN. В результате пользователям отображаются более низкие цены.
В скором времени купить игры по некорректной цене будет невозможно. Все дело в том, что Valve инициировала выпуск обновления настроек учетного профиля Steam. Теперь юзеры, приобретающие проекты из другого государства, должны расплачиваться исключительно местной валютой.

Администраторы магазина Steam будут отслеживать страну, отображающуюся в учетной записи. Таким образом, станет происходить автоматическая корректировка цен.





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