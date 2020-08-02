Мнение: Замкнутый круг

02.08.2020, 10:47, Разное

Вчера на очередном предвыборном митинге оппозиционного кандидата Тихановской в Белоруссии снова было чрезвычайно много людей – много по белорусским меркам. Можно точно сказать, что улицу Лукашенко проиграл, причем с разгромным счетом. Технически это мало что для него означает, так как в его руках главное – подсчет голосов и карательная машина. Однако проблема даже не в этом.

Рано или поздно, но диктатура в Белоруссии закончится. Мобилизационный способ управления рационален для решения кризисных задач – по сути, он и есть антикризисное управление. Однако для развития он, конечно, не годится, так как суть любого антикризисного управления – смещение баланса в принятии решений в сторону скорости и в ущерб качеству. Такое управление имеет смысл, когда нужно "расшивать" проблемы в условиях коллапса управления, но в работающей управленческой машине качество принимаемых решений начинает играть определяющую роль. Диктатура не в состоянии обеспечивать этот компонент управления, тяготея к "ручной" настройке, а значит – внося существенную долю субъективных и даже откровенно волюнтаристских факторов.

Это судьба любой диктатуры, особенно в условиях сегодняшнего сложного мира. Даже если у власти находится бессеребреник, желающий своей стране и народу только хорошего, рано или поздно (скорее рано) он воплотит в жизнь принцип про благие намерения, которыми известно куда дорога вымощена. Но бессеребреник у власти – это оксюморон. Обычно к ней приходят настолько отвратительные личности, что подозревать их в желании что-либо развивать, кроме своего личного и кланового благополучия, точно не приходится.

Диктатура неэффективна. И как любая неэффективная система, быстро перегружается внутренними и внешними противоречиями, пожирающими весь свободный, а затем и вообще весь ресурс системы. После чего она последовательно проходит через фазу системного кризиса к катастрофе. Россия уже в катастрофическом сюжете, Белоруссия – на переходе к нему.

Для постдиктатуры всегда встает один и тот же вопрос – выхода из замкнутого круга. Всегда есть соблазн на место "неправильного" диктатора усадить "правильного". Уж он-то точно не повторит ошибок и просчетов предыдущего. Связано это с тем, что диктатура – штука крайне комфортная. Народ сам добровольно отдает диктатору ответственность за свое будущее. Отвечать за него – занятие хлопотное и непростое. Проще всего доверить управление страной красивому, умному и молодому. А самим умыть руки. Легитимность диктатуры строится в первую очередь на этом комфорте, на отказе от личной ответственности. И убрав одного ("неправильного") диктатора, всегда есть соблазн остаться в зоне комфорта и так же не отвечать ни за себя, ни за своих детей, ни за свою страну. Ни за свое будущее. У начальства голова большая, пусть оно и думает.

Это и есть замкнутый круг, по которому движутся отсталые и дикие социумы. И если его не разорвать – то никакого смысла в смещении Путина, Лукашенко или какого-нибудь Мугабе нет. Придет кто-то такой же и все повторится заново.

Способ разорвать круг и создать спираль, конечно, существует. Это ротация власти, ее сменяемость. Не как самоцель, а как инструмент. Поэтому для постдиктатур ключевым становится становление демократии. Она необязательно (и даже точно необязательно) должна повторять западный ее вариант, но смысл любой демократии – в создании чувства ответственности людей за свое будущее. Они, и только они вправе выбирать руководство страны (региона, города) – и они же несут за свой выбор ответственность. Правильный выбор – жизнь приобретает перспективу. Неправильный – впереди начинает маячить тупик. Важно, чтобы любую ошибку можно было исправить. Убрать негодного руководителя и поставить другого – возможно, более годного.

Всему этому нужно учиться. И нелепо полагать, что на смену диктатору вот раз – ррраз, и придет мудрый и правильный. Скорее всего, нет. Поэтому и требуется учиться искать и выбирать. Создавать механизмы управления, в которых субъективные факторы значили бы существенно меньше, чем объективные. В США, к примеру, у президента срок полномочий – 4 года. Трамп с идеей переноса выборов (он, кстати, уже вроде бы отказался) никак не продлевает свой срок – 20 января он заканчивается при любом развитии событий. А уж представить себе голосование по "обнулению" сроков президента в США невозможно даже теоретически. Поэтому ни три, ни пять, ни шесть сроков сегодня в США невозможны. Приходится играть в рамках тех правил, которые заданы.

В этом смысле неважно, кто придет после Путина или Лукашенко. Ну, конечно, важно, но неважно в том смысле, что главное – вернуться к идее сменяемости власти. Загнать элиту в рамки, за которыми она не может манипулировать и мошенничать. Любая попытка узурпации власти – государственное преступление, и нет ни одного внятного объяснения, почему узурпация – это хорошо. Если Лукашенко за пять сроков не сумел решить все стоящие перед ним задачи – значит, он плохой руководитель. Или задачи слишком сложны для него. Пусть этим займется другой. Не выйдет у него – значит, третий. Народ имеет право выбрать – кто из претендентов на решение проблем, стоязих перед страной, более соответствует.

Разорвать круг постдиктатуры можно. Но решение может очень многим не понравиться. Это решение – личная ответственность каждого. Что непросто. Однако любой иной вариант возвращает людей к пройденному. И вместо одного диктатора придет другой. Не лучше и не хуже – такой же. И с теми же последствиями. Тогда выбор придется делать уже следующему поколению. Или еще следующему.

А все остальные страны и народы, которые прошли через это, будут уходить все дальше и дальше.