Зеленая угроза

02.08.2020, 10:42, Разное

Как США, Европа и Китай лишат Россию нефтегазовых доходов.

Переход мирового автопарка на электромобили может произойти скачком. И так же быстро, обвально за несколько лет рухнет спрос на нефть, поскольку в мировом потреблении нефти доля автотранспорта составляет 44%.

Для импортеров топлива это очень выгодный сценарий. Если весь европейский автопарк перевести на электродвигатели, то Евросоюз экономил бы на импорте нефти и нефтепродуктов более $170 млрд в год. За десятилетие экономия для ЕС составила бы около $2 трлн. Можно было бы инвестировать эти деньги в электромобилизацию и даже выгодно дотировать покупку электромобилей.

Есть и политическая выгода: снизится зависимость Евросоюза от стран — экспортеров нефти: РФ и ОПЕК. Вывод: отказ от двигателя внутреннего сгорания и переход на электродвигатель выгоден для стран ЕС как экономически, так и политически.

В 2020 году Евросоюз огласил свою цель: «нулевые выбросы» к 2050 году. Но понятно, что у РФ нет 30 лет — критическое сокращение потребления углеводородов в ЕС будет достигнуто через 15, максимум через 20 лет.

Жизнь без выбросов

Европа — основной рынок сбыта для российских углеводородов. И третий в мире, после Китая и США, авторынок.

В 2025 году все крупнейшие автопроизводители Евросоюза (Renault-Nissan, Volkswagen и Peugeot) будут иметь полностью дублирующую всю линейку автомобилей с ДВС линейку электромобилей. При этом Renault-Nissan и Volkswagen обьявили, что

после 2026 года новые поколения автомобилей с двигателем внутреннего сгорания не будут производиться вовсе.

Многие европейские страны уже ввели запрет на продажу новых автомобилей на двигателе внутреннего сгорания: Норвегия (с 2025 г.), Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения (с 2030 г.), с 2032 года ДВС будет запрещен в Шотландии, с 2035 года, по свежему заявлению министра транспорта, — в Великобритании, а Франция объявила о намерении запретить продажу новых автомобилей с ДВС с 2040 года.

В декабре 2019 года Еврокомиссия утвердила «зеленую сделку», предусматривающую ввод в строй к 2025 году 1 млн публичных точек заправки для электротранспорта (сейчас их 140 тысяч). Созданной инфраструктуры публичных электрозаправок будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребность автопарка более чем в 200 млн единиц.

Евросоюз постоянно ужесточает требования к экологичности автомобильного двигателя: вступившие в силу в 2015 году ограничения по выбросам CO2 для легковых автомобилей составляют сейчас 130 г/км, к 2021 году планка снизится до 95 г/км, с 2030 года — до 59 г/км. То есть в 2030 году выбросы автомобильного двигателя должны снизиться более чем в два раза по отношению к текущему состоянию. По заявлению гендиректора Volkswagen Герберта Дисса, новые меры означают, что к 2030 году свыше 40% продаваемых компанией автомобилей в Европе должны быть электрическими.

Перед нами полноценная программа перевода автопарка Евросоюза на электродвигатель в период между 2025 и 2035 годами. Причем к ней готовы все крупнейшие автопроизводители Европы.

Автопроизводителям невыгодно поддерживать в рабочем состоянии два дублирующих друг друга производства, тем более в ситуации, когда одно из них совершенно точно является «уходящей натурой». И поэтому выпуск автомобилей с ДВС будет прекращен на несколько лет раньше закрытия для автомобиля с ДВС первого крупного рынка (Великобритании).

За Европой вынужденно побежит «большая тройка» автопроизводителей США, иначе они потеряют европейский рынок. Равным образом это верно для японских автоконцернов.

Демократы против бензина

В 2012 году Барак Обама утвердил вступающие в силу в США с 2021 года жесткие требования к экологичности и экономичности автомобильного двигателя. Позже они были отменены Дональдом Трампом на федеральном уровне, но возглавляемый Калифорнией альянс из 18 штатов и округа Колумбия с совокупным населением 140 млн человек отказывается отменять эти требования на уровне штатов. Ни один автопроизводитель не сможет игнорировать потерю без малого половины авторынка США.

На прошедшей неделе кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опубликовал свою программу «чистой энергии», предусматривающую «вторую великую железнодорожную революцию», где ж/д перевозки должны заменить значительную часть грузового автотрафика, который формирует спрос на 24% потребляемой в США нефти. Это также серьезно понизит пассажиропоток в воздушном транспорте.

Экономика США должна трансформироваться таким образом, чтобы к 2035 году добиться «нулевого выброса» в электроэнергетике и к 2050 году — в целом по стране. План среди прочего предполагает создание в автоиндустрии 1 миллиона рабочих мест, производящих весь спектр продукции — от запчастей до станций зарядки электромобилей, предоставление потребителям дотации на замену старых, менее эффективных транспортных средств на новые электромобили американского производства, строительство 500 тысяч станций зарядки для электромобилей и так далее.

За 4 года администрация Байдена вложит в реализацию данных мероприятий (и ряда других — таких как развитие солнечной и ветряной электрогенерации, ядерной энергетики) $2 трлн, которые будут выручены путем частичной отмены введенных Трампом пониженных налоговых ставок.

Отдельно стоит заметить, что основные положения плана Байдена в части «чистой энергии» поддерживаются обеими партиями, что серьезно повышает шансы на прохождение законопроекта через Конгресс без сколько-нибудь заметной правки. И даже если представитель Демократической партии не станет президентом США в 2020 году, то станет им через четыре года или через восемь лет.

Китайская угроза

Китай — наиболее перспективный рынок с точки зрения увеличения экспорта российских углеводородов. И в то же время Китай к 2025 году планирует увеличить продажи электромобилей до 25% от общего выпуска, а к 2035 году доля продаж транспорта на электродвигателе должна вырасти до 60% от всех новых автопродаж.

Фактически обнулив с 1 июля 2019 г. льготы для автомобилей с электродвигателем, проезжающих менее 200 км на одной зарядке, Китай намеренно «убил» гибриды, где электродвигатель вторичен по отношению к бензиновому (мало какой дополнительный электродвигатель способен выдать требуемый новыми правилами километраж). Поэтому по итогам 2019 года продажи гибридов в Китае упали на 47%.

Государственная электросетевая корпорация Китая реализует государственную программу развития национальной сети электрозаправок. В начале 2019 года в Китае насчитывалось 330 тысяч точек заправки на 70 тысячах публичных зарядных станций и более 800 тысяч точек зарядки в целом, что дало самую высокую в мире — несмотря на размеры страны — плотность электрозаправок:

на каждые 100 километров китайских дорог с твердым покрытием приходится 3,5 условной точки зарядки.

В планах Китая довести к 2025 году общее количество точек электрозаправки, частных и публичных, до 3 млн штук. Это позволит обслуживать автопарк электромобилей в 200 млн.

Южный сосед Китая, Южная Корея, рассматривает вопрос запрета с 2035 года регистрации автомобилей с ДВС. Еще один сосед Китая и один из крупнейших авторынков мира, Япония, в 2018 году официально утвердил доктрину отказа от ДВС с переходом на водородный двигатель.

Максим Авербух

Директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка