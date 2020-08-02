Что было до возникновения Вселенной?

02.08.2020, 10:30, Разное

Исследователи из США предположили, что до появления нашей Вселенной «что-то» все же существовало. Об открытии исследователей из Университета штата Пенсильвания сообщается в научном издании Physical Review Letters.

Свои выводы исследователи сформулировали на основании полученных данных спутниковых миссий «Cosmic Origins Explorer» и «LiteBIRD». Целью спутников является поиск следов первичных гравитационных волн на фоне древнего космического излучения.

Говоря о своем открытии, ученые ссылаются на теорию общей относительности Эйнштейна, которая не может объяснить неравномерное распределение темной материи и галактик в расширяющейся Вселенной.

Ученые сформулировали гипотезу «Большого отскока», которая говорит о том, что наша Вселенная сформировалась из сверхплотного вещества, оставшегося от предыдущей Вселенной.

Астрофизики регулярно фиксируют на фоне древнего космического излучения мельчайшие неоднородности в структуре Вселенной. У исследуемого излучения обнаружены существенные отклонения от постулатов классической физики.

По мнению ученых, обнаруженные неоднородности могут быть результатом квантовых флуктуаций в более ранней Вселенной. В период начального расширения Вселенной, под влиянием гравитации, структуры вытягивались, оставляя след в обнаруженных неоднородностях. По словам ученых, все имеющиеся в пространстве структуры объясняются наличием квантовых флуктуаций пространства и времени.