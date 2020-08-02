 

В России снизят первый взнос по льготной ипотеке

02.08.2020, 10:23, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении размера первого взноса по льготной ипотеке до 15%. Ранее этот показатель составлял 20% от общей суммы кредита.

Отметим, ранее изменению подверглась сама сумма займа. Так, сперва деньги выдавались людям с лимитом в восемь миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области. Для остальных регионов сумма верхняя граница суммы устанавливалась на отметке в три миллиона. В июне 2020 года лимиты были увеличены до 12 и шести миллионов соответственно.





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