LG намерены выпустить доступные смартфоны с поддержкой 5G

02.08.2020, 10:09, Разное

Компания LG намерена наладить выпуск бюджетных смартфонов, которые получат поддержку 5G. Об этом рассказали представители мобильного подразделения южнокорейской компании.

Первые сети 5G начали полноценно функционировать весной прошедшего года. Сейчас во всем мире насчитывается порядка сотни аналогичным сервисов. Большинство из них работают в странах Западной Европы. В нынешнем полугодии LG намерена официально представить недорогие гаджеты с 5G. Таким образом, производитель планирует прочно закрепиться в данном сегменте рынка.

Скорее всего, новые аппараты станут работать на базе чипов MediaTek. Компания может использовать еще не представленные официально процессоры Dimensity 600. Анонс последних ожидается в третьем квартале 2020 года.