Анна Седокова собирается родить ребенка Янису Тимме

02.08.2020, 9:53, Разное

Известная российская певица Анна Седокова готова родить общего ребенка будущему мужу. Баскетболист Янис Тимма, играющий за подмосковные Химки, недавно сделал знаменитости предложение руки и сердца.

Пара сейчас находится в США. Янис Тимма решил сделать предложение Анне Седоковой на яхте. Он подарил ей необычное кольцо с бриллиантами и огромный букет цветов.

В одном из постом Седокова намекнула, что будущему супругу готова родить общего ребенка. К слову, у самой артистки уже есть трое детей от разных отношений. В браке с первым мужем Валентином Белькевичем на свет появилась дочь Алины. От второго супруга Максима Чернявского родилась Моника, которая после развода осталась жить с отцом в США. Сына Гектора Седокова родила от одного из столичных бизнесменов, но отношения с ним закончились до свадьбы.

Кольцо от Яниса Тиммы артистка назвала самым красивым. Она бы согласилась стать его женой, если бы тот сделал ей предложение “пробкой от шампанского”. В семье Седоковой все счастливы за нее. Изначально певица не хотела встречаться с женатым мужчиной, но после первого свидания пара решила больше не расставаться.