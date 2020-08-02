 

Анна Седокова собирается родить ребенка Янису Тимме

02.08.2020, 9:53, Разное

Известная российская певица Анна Седокова готова родить общего ребенка будущему мужу. Баскетболист Янис Тимма, играющий за подмосковные Химки, недавно сделал знаменитости предложение руки и сердца.
Пара сейчас находится в США. Янис Тимма решил сделать предложение Анне Седоковой на яхте. Он подарил ей необычное кольцо с бриллиантами и огромный букет цветов.

В одном из постом Седокова намекнула, что будущему супругу готова родить общего ребенка. К слову, у самой артистки уже есть трое детей от разных отношений. В браке с первым мужем Валентином Белькевичем на свет появилась дочь Алины. От второго супруга Максима Чернявского родилась Моника, которая после развода осталась жить с отцом в США. Сына Гектора Седокова родила от одного из столичных бизнесменов, но отношения с ним закончились до свадьбы.

Кольцо от Яниса Тиммы артистка назвала самым красивым. Она бы согласилась стать его женой, если бы тот сделал ей предложение “пробкой от шампанского”. В семье Седоковой все счастливы за нее. Изначально певица не хотела встречаться с женатым мужчиной, но после первого свидания пара решила больше не расставаться.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: Под Зайцево погиб американский наемник

31.07 / Эксперт объяснил подорожание доллара и евро

06.07 / Скандалы: Обнуление гражданского самолётостроения России

11.07 / Медики рассказали о пользе чеснока для организма

15.07 / Умирающие люди всё хорошо слышат до последней секунды

01.07 / Децентрализованность, распределенность, прозрачность и надежность технологии блокчейн позволяют проводить голосования открыто и честно

08.07 / Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт впервые показал фото дочери и назвал ее имя

01.08 / Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

16.07 / Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет

11.07 / Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска