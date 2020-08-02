 

В Беларуси арестовали наемников ЧВК “Вагнер”

02.08.2020, 9:42, Новости дня

В Беларуси арестовали 33 задержанных ранее наемника российской частной военной компании “Вагнер”. Об этом 1 августа сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, пишет агентство БЕЛТА.

По его словам, продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного по статье о подготовке массовых беспорядков.

Носкевич отметил, что из телефонов арестованных россиян была получена информация о том, что они ожидают еще несколько групп “своих коллег” из РФ.

Он добавил, что сейчас правоохранители работают над выявлением вероятных вновь прибывших в Беларусь – в дежурные части органов внутренних дел поступает различная информация о подозрительных людях. Пока никто дополнительно не задерживался, сказал Носкевич.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

31 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в участии в террористической организации 28 задержанным в Беларуси наемникам и уведомил Минск о намерении просить об их экстрадиции.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

В Следкоме Беларуси рассказали, что задержанные дают противоречивые показания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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