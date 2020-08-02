Пятый день подряд в Украине регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19

02.08.2020, 9:42, Новости дня

В течение 1 августа в Украине было подтверждено 1112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне было зафиксировано 1172 новых случая. Пятый день подряд в стране регистрируется более 1 тыс. новых пациентов.

Общее число подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1725 скончались (+16 за последние сутки), 39 543 пациента выздоровели (+235). Продолжают болеть 30 900 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2790;

Волынская область – 3888;

Днепропетровская область – 1421;

Донецкая область – 898;

Житомирская область – 1921;

Закарпатская область – 5267;

Запорожская область – 823;

Ивано-Франковская область – 4795;

Киев – 8452;

Киевская область – 3823;

Кировоградская область – 710;

Луганская область – 128;

Львовская область – 9783;

Николаевская область – 621;

Одесская область – 3414;

Полтавская область – 459;

Ровенская область – 6195;

Сумская область – 529;

Тернопольская область – 3086;

Харьковская область – 3862;

Херсонская область – 230;

Хмельницкая область – 1180;

Черкасская область – 949;

Черновицкая область – 6061;

Черниговская область – 883.

Наибольшее число заболевших выявлено в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110). Менее всего – в Луганской области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Накануне в Украине было подтверждено 1172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это один из максимальных показателей суточного прироста в Украине с начала эпидемии.