Пятый день подряд в Украине регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19
02.08.2020, 9:42, Новости дня
В течение 1 августа в Украине было подтверждено 1112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Накануне было зафиксировано 1172 новых случая. Пятый день подряд в стране регистрируется более 1 тыс. новых пациентов.
Общее число подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1725 скончались (+16 за последние сутки), 39 543 пациента выздоровели (+235). Продолжают болеть 30 900 человек.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 2790;
Волынская область – 3888;
Днепропетровская область – 1421;
Донецкая область – 898;
Житомирская область – 1921;
Закарпатская область – 5267;
Запорожская область – 823;
Ивано-Франковская область – 4795;
Киев – 8452;
Киевская область – 3823;
Кировоградская область – 710;
Луганская область – 128;
Львовская область – 9783;
Николаевская область – 621;
Одесская область – 3414;
Полтавская область – 459;
Ровенская область – 6195;
Сумская область – 529;
Тернопольская область – 3086;
Харьковская область – 3862;
Херсонская область – 230;
Хмельницкая область – 1180;
Черкасская область – 949;
Черновицкая область – 6061;
Черниговская область – 883.
Наибольшее число заболевших выявлено в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110). Менее всего – в Луганской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Накануне в Украине было подтверждено 1172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это один из максимальных показателей суточного прироста в Украине с начала эпидемии.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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