Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

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02.08.2020, 9:42, Новости дня

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба NASA на странице в Twitter.

“Dragon departing.” The @SpaceX Dragon Endeavour undocked and separated from @Space_Station. @AstroBehnken & @Astro_Doug are on their way home to planet Earth. pic.twitter.com/VHYSblw3kU

— NASA (@NASA) August 1, 2020

Первый космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугом Херли и Бобом Бенкеном на борту отправился к МКС 30 мая 2020 года.

Запуск должен был состояться 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени). Решение об отмене приняли за 16 минут до старта. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия на траектории полета.

Впервые в истории пилотируемый космический запуск осуществило частное предприятие – фирма SpaceX, основанная Илоном Маском. До сих пор человека в космос отправляли только государственные ведомства СССР (России), США и Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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