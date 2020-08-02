Медики рассказали об опасности привычки лежать после еды

02.08.2020, 9:30, Разное

Медики рассказали, насколько опасной является привычка лежать после приема еды. Многие люди хотят это сделать после плотной и вкусной трапезы. В то же время такой вид отдыха может привести к довольно серьезным проблемам со здоровьем.

По словам врачей, привычка лежать после еды чревата грыжей пищевого отверстия диафрагмы. При этом заболевании некоторые элементы пищеварительного тракта из своего привычного состояния перемещаются за диафрагму. Сдавливание кишечника, желудка и пищевода нередко приводит к гнойным воспалениям, сепсису и, как следствие, к летальному исходу. Грыжа способна провоцировать стеноз и язвы. Кроме того, желудочный сок, попадая в пищевод, начинает разъедать его стенки.

Болезнь значительно ухудшает качестве жизни человека, поскольку появляются сопутствующие проблемы со здоровьем. Речь идет об изжоге, рвоте, отрыжке, икоте, болях в грудной клетке, тахикардии, кашле, одышке, цианозе, дисфагии.

С возрастом ткани и клетки теряют эластичность, то же самое происходит с внутренними органами. В связи с этим опасное заболевание может развиться у людей пожилого возраста, которые много едят и пьют. Грыжа пищевода в первую очередь лечится путем изменения рациона. Из него исключается острая, жирная и жареная пища. Также рекомендуется отказаться от шоколада, спиртных напитков, чеснока и цитрусовых.

На следующем этапе необходимо перейти на дробное питание. Между приемами пищи должно проходить по три часа. Ужинать нужно каким-то легким блюдом.