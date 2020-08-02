 

Россия увеличила добычу нефти в июле

02.08.2020, 9:30, Новости дня

Россия нарастила среднесуточную добычу нефти и конденсата в июле по сравнению с объемами в предыдущем месяце, пишут СМИ со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).

Среднесуточная добыча в июле выросла на 0,4% до 9,371 млн баррелей в день, передает РИА «Новости». При этом в годовом выражении показатель сократился на 16%.

Ранее сообщалось, что РФ вернулась на второе место по добыче нефти в мире в мае.





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