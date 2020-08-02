 

Возбуждено новое дело после смерти семьи на алтайской турбазе

02.08.2020, 9:16, Новости дня

Следственный комитет возбудил второе дело после обнаружения тел четырех человек на алтайской турбазе, информирует следственное управление СК по региону.

«По факту гибели четырех человек в помещении туристической базы в Алтайском районе возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»), – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в период с 26 по 31 июля семье из Барнаула на турбазе «Глобус» в поселке Ая оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. 51-летний мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет умерли в номере гостиницы.

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом. По подозрению в совершении преступления(…) задержан директор базы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – заключило ведомство.

Напомним, тела четырех человек, включая тело ребенка, нашли в номере туристической базы рядом с озером Ая в Алтайском крае. Источник сообщал, что люди долгое время не выходили из номера. Приоритетной версией гибели семьи в СУ СК называли отравление.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Bild – немецкое приложение против коронавируса не работало пять недель

20.07 / В результате ударов Израиля по Дамаску пострадали семь сирийских солдат

15.07 / ABC – во «второй холодной войне» вместо исчезнувшего СССР Америке противостоит Китай

11.07 / Politico – сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР не интересен «бесполезный» саммит с США

27.07 / Путин поручил ОСК целенаправленно заниматься увеличением уровня локализации

09.07 / NBC – «главнокомандующий, который не смог ничем командовать» — Байден припомнил Трампу и коронавирус, и Россию

28.06 / Соратник Навального удалил «фейковые» посты о голосовании

28.06 / Путин высказался о версии искусственного происхождения коронавируса

14.07 / В РФ оценили угрозу столкновения военных Египта и Турции в Ливии

01.07 / “В соответствии с постановлением правительства”. В Киеве усиливают противоэпидемические меры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска