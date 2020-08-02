В США видеоигру рекомендовали для лечения болезни

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02.08.2020, 9:08, Новости дня

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило видеоигру в качестве лекарства по рецепту, с помощью нее предлагается лечить синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

FDA одобрило мобильную игру в жанре «гонки» EndeavorRx, передает 3Dnews. Отмечается, что эффективность игры была доказана клиническими испытаниями.

Приложение воздействует на мозг детей, предлагая последовательно выполнять усложняющиеся операции и улучшать «клинические маркеры заболевания».

При этом разработчики использовали психологические приемы, которые заставляют игроков тратить деньги на покупку внутриигровых бонусов.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала самый пожилой геймер в мире. Ей оказалась 90-летняя жительница Японии Хамако Мори.





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