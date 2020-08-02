 

В Минздраве предупредили об опасности самолечения при коронавирусе

02.08.2020, 8:53, Разное

В Минздраве РФ предупредили граждан об опасности самостоятельного лечения коронавируса. Академик РАН Сергей Бойцов объяснил, какие последствия могут произойти из-за неконтролируемого приема антикоагулянтов, а также аспирина при COVID-19.
По словам кардиолога, кровеносные сосуды относятся к одним из главных мишеней коронавируса. Инфекция проникает во внутреннюю оболочку капилляров, в результате чего происходит образование микротромбов. Врачам при виде такой клинической картины приходится назначать препараты антикоагулянты, чтобы предотвратить повышенную свертываемость крови.

Многие люди предпочитают лечиться дома и не обращаться к медикам. В то же время антикоагулянты нельзя принимать без предписания врача. По словам главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, эти лекарства действительно уменьшают симптоматику COVID-19, но могут спровоцировать различные кровотечения. Важно рассчитать риск приема препаратов с учетом возраста, состояния почек, показателей артериального давления. Сделать это способен только доктор. Самолечение может привести к геморрагическому инсульту и желудочно-кишечному кровотечению.

Небезопасным является и самостоятельный примем аспирина. Кардиологи относятся к этому препарату с большой осторожностью, поскольку присутствует высокий риск начала кровотечения. Если говорить о жаропонижающем лекарстве, то рекомендуется принять парацетамол.





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