 

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

02.08.2020, 8:48, Новости дня

Опасности возникновения второй волны коронавируса в Москве практически нет, число выявляемых людей с заболеванием сократилось в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью- Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», – сообщил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он добавил, что в первую волну распространения заболевания выявлялось порядка 6,5 тыс. пациентов в день.

«Сегодня совершенно другая картина. Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном «коридоре» держимся – где-то около 650 случаев [инфицирования коронавирусом за сутки], плюс-минус 50», – объяснил градоначальник.

Ранее мэр столицы Собянин заявлял о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве, а также отметил, что город вышел на минимальный уровень заболевания коронавирусом, ниже он опускаться уже не будет.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Минздрав назвал процент летальности коронавируса в РФ

25.06 / Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США

26.07 / Помощники Трампа – за фрагментарный подход к закону о помощи в связи с COVID-19

31.07 / В Белоруссии придумали объяснение билетам в Стамбул у задержанных россиян

18.07 / В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

31.07 / Дегтярев проверил готовность детского лагеря «Океан» к открытию

30.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

16.07 / Кевин Маккарти представил законопроект против сноса памятников

30.07 / В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий РФ и Украины

26.07 / Начались продажи недорогого внедорожника Great Wall Pao Offroad

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска