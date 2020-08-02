Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

02.08.2020, 8:48, Новости дня

Опасности возникновения второй волны коронавируса в Москве практически нет, число выявляемых людей с заболеванием сократилось в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью- Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», – сообщил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он добавил, что в первую волну распространения заболевания выявлялось порядка 6,5 тыс. пациентов в день.

«Сегодня совершенно другая картина. Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном «коридоре» держимся – где-то около 650 случаев [инфицирования коронавирусом за сутки], плюс-минус 50», – объяснил градоначальник.

Ранее мэр столицы Собянин заявлял о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве, а также отметил, что город вышел на минимальный уровень заболевания коронавирусом, ниже он опускаться уже не будет.