Венедиктов: Путин проговорился недавно: “Вы будете у меня рыскать глазами в поисках преемника”

02.08.2020, 8:32, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что если он уйдет с поста главы государства, то все будут “рыскать глазами” в поисках его преемника. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

“Он же проговорился недавно: “Вы будете у меня рыскать глазами в поисках преемника”. “Рыскать глазами”! Именно это он и увидел в январе. Меняет правительство и вносит поправки в конституцию, открывая себе возможность (это только возможность пока) сказать: “Ребята, я же могу и дальше. Может, я не буду дальше, может, я завтра уйду. Но имейте в виду, что вы не с Дмитрием Анатольевичем, Николаем Платоновичем, Сергеем Кужугетовичем или Сергеем Семеновичем… Вы со мной. Понятно говорю?” И все: “Да!” – отметил Венедиктов.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: “Ах так, суки?!” Читайте полную версию интервью

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube