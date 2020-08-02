Сутки на Донбассе. Три неприцельных обстрела боевиков, травмы получили двое украинских военных

02.08.2020, 8:32, Новости дня

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три неприцельных обстрела боевиков, травмы получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано три неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали”, – говорится в сообщении.

Что касается травм, один украинский боец получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, второй травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоим военнослужащим предоставили надлежащую медицинскую помощь.

“На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются”, – отметили в штабе.

За текущие сутки обстрелов на Донбассе не фикисировалось.

В штабе рассказали, что украинские военные, пользуясь объявленным перемирием, проводят разминирование территории по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов. Так, было обнаружено уже 113 неизвестных взрывных устройств. Только за сутки разминировали более 4 га территории.

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