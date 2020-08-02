 

Генетики назвали страну, из которой в США вывезли больше всего рабов

02.08.2020, 8:30, Новости дня

Ученые-генетики из США провели исследование, чтобы установить, из каких стран чаще всего привозили рабов, в работе приняли участие свыше 50 тыс. человек.

ДНК-тесты показали, что большинство рабов – выходцы из Нигерии, пишет The New York Times.

Глава научной группы Стивен Мичелетти установил, что рабов первоначально вывозили из Нигерии на Карибские острова, принадлежавшие Великобритании, а после отправляли в США.

Также в крови афроамериканцев нашли следы генов их предков из Гамбии, Бенина и Сенегала.

Отмечается, что большинство привезенных в страну рабов были женщинами.

В июне британские молекулярные биологи впервые вырастили аналог человеческого эмбриона, сходный по поведению и устройству, с использованием стволовых клеток.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Рубль вырос к доллару

10.07 / Подписчики раскритиковали Наташу Королеву за фото без макияжа

07.07 / Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

14.07 / Libération – «построен на деньги работорговца» — Макрону напомнили о постыдном прошлом Елисейского дворца

13.07 / Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

13.07 / В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

18.07 / Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

25.07 / В Израиле заявили, что нанесли авиаудар по военным объектам в Сирии

01.07 / Citroen презентовала хетчбэк С4

06.07 / Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска