Генетики назвали страну, из которой в США вывезли больше всего рабов

02.08.2020, 8:30, Новости дня

Ученые-генетики из США провели исследование, чтобы установить, из каких стран чаще всего привозили рабов, в работе приняли участие свыше 50 тыс. человек.

ДНК-тесты показали, что большинство рабов – выходцы из Нигерии, пишет The New York Times.

Глава научной группы Стивен Мичелетти установил, что рабов первоначально вывозили из Нигерии на Карибские острова, принадлежавшие Великобритании, а после отправляли в США.

Также в крови афроамериканцев нашли следы генов их предков из Гамбии, Бенина и Сенегала.

Отмечается, что большинство привезенных в страну рабов были женщинами.

В июне британские молекулярные биологи впервые вырастили аналог человеческого эмбриона, сходный по поведению и устройству, с использованием стволовых клеток.