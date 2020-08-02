USA Today – за последние два года отношение американцев к Китаю стало небывало негативным

02.08.2020, 8:18, Новости дня

У 73% американцев негативное восприятие Китая — об этом, как пишет USA Today, говорится в недавно опубликованном исследовании Pew Research Center. При этом всего два года назад лишь 47% жителей США заявляли о неприязненном отношении к Поднебесной, говорится в статье.



Reuters

На фоне коронавирусной пандемии и нападок Дональда Трампа на Китай американцы как никогда негативно воспринимают Поднебесную, пишет USA Today со ссылкой на новый опрос Pew Research Center.

Если в 2018 году лишь у 47% жителей США было неблагоприятное отношение к КНР, то с тех пор этот показатель вырос на 26% — до 73%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет подобных исследований.

«Только с марта негативное отношение к КНР выросло на 7 процентных пунктов. И активно бытует мнение о том, что Китай неправильно действовал во время первоначальной вспышки и последующего распространения COVID-19», — говорится в докладе исследовательского центра.

Для сравнения сотрудница Pew Кэт Девлин отметила, что около половины американцев позитивно относятся к Европейскому союзу и приблизительно такая же картина наблюдается на протяжении уже нескольких лет.

По её словам, отношение американской общественности к Китаю начало ухудшаться в 2018 году, когда между двумя странами началась «торговая риторика и торговая война». А с наступлением коронавирусной пандемии восприятие Поднебесной жителями США стало ещё хуже. Однако Девлин не стала однозначно заявлять о том, что эти два события явились причиной этого ухудшения.

Между тем, согласно опросу, 64% американцев заявили о том, что Пекин плохо справился с пандемией, и лишь 31% респондентов оказались довольны усилиями китайских властей.

Большинство жителей США (57%) считают Китай конкурентом Америки, и лишь 16% воспринимают Поднебесную как партнёра. Между тем 26% американцев — в два раза больше, чем в 2012 году, — заявили, что видят в КНР врага Соединённых Штатов.

Половина респондентов также высказались за то, чтобы Соединённые Штаты призвали Пекин к ответу за его роль в коронавирусной пандемии, а 38% опрошенных заявили о том, что крепкие экономические связи с Китаем важнее этого.

Новый опрос Pew также показал, что американцы выступают за более агрессивный ответ на нарушения прав человека со стороны Китая — ещё одна горячая тема в геополитических отношениях между двумя странами, отмечает издание.

Более 70% опрошенных американцев заявили, что США должны пытаться продвигать права человека в Китае, даже если это наносит ущерб двусторонним экономическим отношениям, в то время как 23% респондентов настояли на том, что Америка должна уделять первостепенное внимание прочным экономическим связям, а не конфронтации с Пекином из-за нарушений прав человека.

Как пишет USA Today, телефонный опрос Pew Research Center проводился в США в период с 16 июня по 14 июля. В нём приняли участие 1003 человека.