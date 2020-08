Sun – «очередная утка про Россию» — Трамп не верит донесениям о «сговоре» Москвы с талибами

02.08.2020, 8:18, Новости дня

Заявления американских спецслужб о том, что российская разведка платила бойцам движения «Талибан» за убийство американских солдат — это «очередная утка про Россию», заявил президент США Дональд Трамп. Как пишет британская The Sun, Трамп сравнил эти донесения с сообщениями «сговоре» Москвы с его избирательным штабом, которые долгое время распространяли его противники-демократы.



Президент США Дональда Трамп назвал заявления спецслужб страны о том, что РФ якобы предлагала бойцам движения «Талибан»* вознаграждение за ликвидацию американских военнослужащих, «очередной уткой про Россию», пишет британский таблоид The Sun.

«До моего сведения всё это не довели. Мне кажется, что это очередная утка про Россию. Мне ещё с того дня, как я сюда пришёл, пытались подавать «утку» про Россию скользкий Шифф (имеется в виду член палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф. — ИноТВ) и другие типы», — заявил Трамп, общаясь с журналистами.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением о нераспространении ядерного оружия, и если у нас получится такое соглашение заключить, это будет здорово», — также подчеркнул американский лидер. По данным The Sun, господин Трамп тем не менее отметил, что если донесения разведки всё же окажутся правдой, то он «примет очень серьёзные меры — и с Россией, и с Китаем жёстче меня себя никто не вёл».



После того, как информация о сотрудничестве между Москвой и талибами попала в прессу, Трамп заявил, что разведка ему о подобном не докладывала, поскольку соответствующие донесения просто не дошли до его уровня, говорится в материале британского таблоида. Вместе с тем, американское издание The New York Times сообщило, что Трамп всё-таки получил подобное донесение в письменном виде — в рамках разведывательной сводки, которую разведслужбы предоставляют президенту ежедневно.



Когда в эту пятницу Трампу задали вопрос о том, читает ли он эти сводки, президент ответил: «Читаю всё время, всё время их смотрю, но эту информацию до меня не довели», цитирует американского лидера The Sun.



Ранее президент США уже говорил, что донесения разведки о вознаграждениях для талибов не заслуживают доверия, подчёркивается в материале британского издания. Так, в четверг он в интервью американскому изданию Axios признался, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным даже не стал о них упоминать. «Этот телефонный разговор был нужен, чтобы обсудить другие вещи, а к тому же, если честно, эту историю многие сочли фейком», — объяснил Трамп.

Как напоминает обозреватель The Sun, российские разведслужбы ранее сообщили, что некое «подразделение 29155» в составе Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известного на Западе под своим прежним названием ГРУ) якобы предлагало талибам денежные вознаграждения за убийство дислоцированных в Афганистане американских военнослужащих. По данным The Sun, за 2019 год на афганской территории погибли в бою 20 американских военных, однако какие из этих смертей расследуются Вашингтоном на предмет «российского следа», неизвестно. В Пентагоне, между тем, заявляют, что каких-либо свидетельств, подтверждающих подобные донесения разведки, обнаружено не было.

«ГРУ» на Западе также связывают с покушением на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, которых, по версии Лондона, отравили в марте 2018 года при помощи нервно-паралитического вещества, пишет The Sun. В свою очередь, американцы считают, что управление было одним из главных организаторов российской кампании по вмешательству в выборы 2016 года, пишет издание.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.