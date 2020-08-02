 

США связали странные посылки из Китая с мошенничеством

02.08.2020, 7:48, Новости дня

Жителям США присылают загадочные посылки из Китая с семенами растений в рамках схем мошенничества интернет-магазинов, сообщило министерство сельского хозяйства США.

В ведомстве объяснили, что подставной покупатель оформляет фальшивый заказ, указывая адрес получателя за пределами Китая. Он получает код, по которому отслеживает посылку. Когда та доходит до указанного адреса, подставной покупатель оставляет на сайте интернет-магазина положительный отзыв, пишет Business Insider.

Интернет-магазины таким способом накручивают себе рейтинг, а в посылках вместо указанного подставным покупателем товара отправляют что-то ненужное и дешевое, в данном случае – семена. Конечный получатель посылки к заказу не имеет никакого отношения.

Напомним, сообщалось, что в Японию и США начали поступать загадочные посылки из Китая с семенами растений. В посылках в США были семена вьюнка и капусты.





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