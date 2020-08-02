Венедиктов: Саакашвили – красавец. Историческая личность

02.08.2020, 7:25, Новости дня

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили – это историческая личность. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону выразил главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

“Я внимательно наблюдал и бывал у него, когда он стал президентом Грузии. Я вам скажу так: Мишко – я позволю себе так его назвать, потому что я так его называл до президентства, – прирожденный лидер. И если ему не будет выделена сфера, где ему будет дан карт-бланш, он очень быстро разломается. Он лидер. У него есть идеи и есть люди, которые эти идеи проводят и обеспечивают. И поскольку он бывший президент, он не терпит над собой… Это то, что случилось в Одессе. Я очень сожалею, на самом деле, думаю, Одесса и Одесская область очень много потеряли от того, что Саакашвили не дали доработать”, – отметил Венедиктов.

Он считает, что Грузия продолжает пользоваться результатами реформ, проведенных командой Саакашвили.

“Грузия до сих пор живет на тормозном пути, который создал Михаил… До сих пор. В этом смысле я его очень уважаю, у него есть качества, которые я не принимаю. Барство определенное. Хотя, в общем, президенты могут себе позволить барство. Если у него есть команда, он меньше истерит и больше делает. Если нет команды, начинается… Красавец. Историческая личность”, – подчеркнул Венедиктов.

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Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube