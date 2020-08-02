 

В российских городах начались задержания участников акций солидарности с Хабаровском

02.08.2020, 7:20, Разное

Опубликовано: 01/08/2020 

В российских городах начались задержания участников акций солидарности с Хабаровском. Санкт-Петербург, 1 августа 2020. REUTERS – ANTON VAGANOV

RFI

Несколько тысяч жителей Хабаровска вышли в субботу, 1 августа, на 22-е подряд шествие в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Акции солидарности с хабаровчанами также прошли в десятке других российских городов и проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве акция солидарности с хабаровчанами проходит на Пушкинской площади. Согласно информации «ОВД-Инфо», полиция начала задерживать участников уже через полчаса после ее начала.

Акция в Санкт-Петербурге должна была проходить на Дворцовой площади, но ее закрыла полиция «для дезинфекции». В результате участники акции собрались на Малой Садовой улице и на Марсовом поле. Петербургский ОМОН задержал несколько человек, сообщает «МБХ-Медиа».

Акция в Санкт-Петербурге должна была проходить на Дворцовой площади, но ее закрыли “для дезинфекции”. REUTERS – ANTON VAGANOV

 В самом Хабаровске, у здания администрации края собралось несколько тысяч человек. Они скандировали лозунги: «Мы за Фургала стеной — отдавай его домой!», «Мы здесь власть!» и «Россия, просыпайся». После этого протестующие отправились шествием по улицам города.

Акция в Хабаровске, 1 августа 2020. REUTERS – EVGENII PEREVERZEV

 Жители Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Южно-Сахалинска, Читы, Барнаула, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Пскова вышли в субботу на акцию поддержки Хабаровска и арестованного экс-губернатора. В ряде городов незаявленные акции прошли в форме одиночных пикетов или под условным названием «Идем кормить голубей». Во время их проведения некоторые активисты собирали подписи против поправок в Конституцию РФ, вступивших в силу 4 июля.

Санкт-Петербург, 1 августа 2020. REUTERS – ANTON VAGANOV

 В Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске в акциях солидарности с хабаровскими протестующими приняло участие несколько десятков человек, акции проходили в формате митингов с шествиями.

На акциях солидарности с жителями Хабаровска, выступающими в защиту экс-губернатора Сергея Фургала и против Михаила Дегтярева, по всей РФ задержали как минимум 66 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего участников акций было задержано в Петербурге — 23. Там задержания проходили во время стихийного шествия по Невскому проспекту и на Марсовом поле. Еще 14 человек задержали в Москве.

7 человек задержаны в Челябинске. В Барнауле был задержан координатор «Левого Фронта» в Алтайском крае Юрия Красильников, который встал с одиночным пикетом в поддержку жителей Хабаровска. В Екатеринубрге полиция задержала участника акции Николая Улитина, который сидел в своем автомобиле с прикрепленным плакатом «Екатеринбуржцы не бесы, хабаровчане не погань. Мы дети героев!!! Хабаровску респект с Урала». В приморском городе Спасск-Дальний полицейские грубо задержали двух участников акции, сообщается на сайте «ОВД-Инфо», где размещено видео задержания. В Казани было задержано несколько человек, в том числе 7-летний ребенок. Большинство задержанных уже были отпущены.





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