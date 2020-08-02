Кипр не смог освободить от 15-процентного налога компании, связанные с Россией

02.08.2020, 7:20, Разное

2 августа 2020 |Источник: ТАСС

Фото: dialogos.com.cy

Властям Кипра не удалось добиться освобождения от 15-процентного налога связанных с РФ компаний, которые зарегистрированы на острове. С таким утверждением выступила в пятницу на своем сайте издаваемая в Никосии газета Phileleftheros, прокомментировавшая ход еще формально не завершенных переговоров между российским и кипрским министерствами финансов.

Со ссылкой на источники в канцелярии президента Республики Кипр издание сообщило, что Кипр не смог внести принципиальных изменений в содержание нового соглашения с Российской Федерацией об условиях ухода от двойного налогообложения. В президентском дворце дали понять, что островное государство не смогло ни изменить самого решения о дополнительном налогообложении базирующегося на Кипре бизнеса, который представляет российские интересы, ни добиться исключения существенного числа компаний из перечня тех деловых структур, дивиденды и процентные выплаты которым будут облагаться вводимым РФ налогом со ставкой, повышенной до 15%. “Хотя жители РФ и приняли некоторые исключения, их, тем не менее, считают незначительными, а позитивный эффект от них – небольшим”, – говорится в материале газеты.

Как ранее сообщал корреспонденту ТАСС источник в кипрском правительстве, во время состоявшегося 2 июля второго раунда переговоров между финансовыми ведомствами двух стран кипрская сторона настаивала на необходимости “освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридических лиц, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы”. Однако, по утверждению собеседника, “российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк”.

Газета полагает, что в создавшейся ситуации “единственное решение, которое остается у кипрского правительства, состоит в том, чтобы принять пересмотренное соглашение” с учетом соответствующих последствий для сферы оказания профессиональных услуг и для российско-кипрских экономических отношений.