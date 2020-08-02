Обозреватель FP – Трамп полностью уничтожил внешнюю политику США

02.08.2020, 7:10, Новости дня

У Дональда Трампа нет никакой слаженной внешней политики ни по одному из направлений, считает член администрации Обамы Венди Шерман. В своей статье для Foreign Policy она призывает американцев обратить на этот факт особое внимание, поскольку, по её словам, Трамп полностью уничтожил внешнюю политику США и теперь пытается заручиться поддержкой РФ и Китая для переизбрания на второй срок.



Reuters

Внешняя политика Дональда Трампа состоит из серии бессвязных сообщений в Twitter безо всякой цели и стратегии, пишет политолог и член администрации Обамы Венди Шерман в своей статье для Foreign Policy. По её словам, вся внешняя политика Трампа заключается в случайных заявлениях, обещаниях оказать «максимальное давление», бесконечном обожании авторитарных лидеров, унижении демократических союзников и торговых договорах, которые оборачиваются для тысяч американцев потерей работы.

В результате действий Трампа Ближний Восток ещё больше отдалился от мирного урегулирования, населению Кубы и Венесуэлы жить стало тяжелей, и ни России, ни Китаю Штаты не могут бросить вызов. Иран за это время стал ближе к созданию ядерного оружия. Его поведение на Ближнем Востоке не изменилось, и во внутренней политике права людей попираются.

И такое отсутствие чётких целей и слаженной политики наблюдается во всех сферах, пишет автор статьи. Так, в отношении Северной Кореи Трамп лишь фотографировался и призывал к полному избавлению полуострова от ядерного оружия. Как европейцев в вопросе Ирана, так и Сеул, и Токио в вопросе КНДР Трамп оставил ошарашенными.

Однако, по словам автора статьи, больше всего стратегическим интересам США и глобальной стабильности угрожает неправильное поведение Трампа в отношении РФ и Китая. По её мнению, только через много лет, возможно, станет известна истинная природа отношений Трампа и Владимира Путина. Трамп якобы уже высказывал зависть к положению двух лидеров, и в отношении РФ и Китая у него нет единой стратегии. Например, политолог не видит никаких свидетельств того, что Трамп предпринимает действия, чтобы сохранить договор об ограничении вооружений с Россией, или препятствует попыткам какого-либо государства вести постоянную дезинформацию в США. Автор статьи уверена, что Трамп постоянно ставит интересы РФ выше американских.

Но при этом Трамп, по словам автора статьи, пытается заручиться помощью РФ и Китая на грядущих американских выборах. Якобы во время саммита «Большой двадцатки» 2019 года он напрямую общался на эту тему с Си, а с Путиным —смеялся над историей о «сговоре» с Россией. И сейчас американская разведка докладывает о попытках России, Китая и Ирана оказать влияние на грядущие выборы.

Так что главная цель Трампа в отношениях с любой другой страной — не национальная безопасность США, а его собственная безопасность. Сейчас же впереди у американцев выборы. И если коронавирус их чему-то научил, так это тому, что судьба Штатов неотделима от судьбы мира. И поэтому во время дебатов Венди Шерман предлагает обращать особое внимание на отсутствие у Трампа связной политики по продвижению американских интересов и сохранению здоровья, процветания и безопасности американцев.