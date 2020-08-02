Forbes – кибератаки, дезинформация, хаос — РФ пользуется пандемией, чтобы дестабилизировать ситуацию в США

02.08.2020, 7:10, Новости дня

Директор по стратегическим угрозам компании Darktrace Маркус Фаулер призвал США готовиться к росту числа кибератак со стороны РФ и Китая, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, пишет Forbes. При этом эксперт в области кибербезопасности предупредил, что РФ пользуется коронавирусом, чтобы обострить разногласия в американском обществе.



Reuters

Директор по стратегическим угрозам специализирующейся на защите от киберугроз компании Darktrace Маркус Фаулер заявил, что противники США пользуются пандемией, для того чтобы добиться хаоса в американском обществе, передаёт Forbes.

По мнению Фаулера, рост смертности от коронавируса в США накладывается на продолжающиеся протесты против расизма и полицейского произвола, политическую нестабильность, иностранные кампании по дезинформации в преддверие президентских выборов и экономические проблемы в стране. При этом «сочетанию» угроз активно помогают «сторонние игроки».

«Пандемия накладывается на то, что было до неё. Самые смекалистые способствуют обострению существующих разногласий. Я уверен, что они следят за тем, что происходит с пандемией», — завил Фаулер.

По мнению эксперта, противники США стремятся отсрочить экономическое восстановление страны после эпидемии.

«Их целью является дестабилизация ситуация в США и замедление экономического восстановления», — приводит издание слова Фаулера, предупредившего о необходимости готовиться к росту числа кибератак в будущем.

На основе наблюдений за действиями РФ в течение 15 лет в ЦРУ Фаулер заявил, что Москва ставит долгосрочные цели. Специалист в области кибербезопасности уверен, что Кремль «будет делать тонкие ходы, а затем ждать подходящего момента, чтобы эти ходы изменили ситуацию».

При этом РФ не единственный противник, которого стоит опасаться США. Так, способствовать хаосу в стране пытаются Северная Корея и Иран.

Фаулер предупредил, что следующей целью противников могут стать выборы президента США в ноябре этого года. В частности, он предположил, что страны могут создать кампании по дезинформации, которые посеют сомнения в легитимности избирательного процесса.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что там научились использовать дезинформацию «точным, почти хирургическим способом». Так, поставщики дезинформации могут воспользоваться тем, что множество людей, придерживающихся схожих взглядов, получают информацию из одних и тех же источников. В связи с этим важнейшим способом противостояния является обращение к целому ряду источников и проверка любой информации.

Кроме того, опасения Фаулера связаны с тем, что некоторые страны спокойно проникают в критически важную инфраструктуру США. В качестве примера он привёл действия РФ и Китая, пытающихся украсть западные разработки вакцины против COVID-19, пишет Forbes.