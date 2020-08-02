 

Биткоин вырос до 12 тыс. долларов впервые с 2019 года

02.08.2020, 7:08, Новости дня

Впервые с августа 2019 года стоимость биткоина выросла до 12 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, средняя цена более чем по 20 биржам по состоянию на 07.03 мск достигла 11918 долларов (плюс 4,91%). На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – 11980 долларов (плюс 5,41%).

В ходе торгов стоиомсть поднималась до 12 тыс. долларов – впервые с 9 августа, передает РИА «Новости».

Эксперты связывают рост стоимости биткоина с ослаблением доллара и юаня.

В начале недели биткоин вырос до двухмесячного максимума.





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