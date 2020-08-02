 

Помпео указал, когда Гонконгу следует проводить выборы

02.08.2020, 6:48, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео раскритиковал перенос парламентских выборов в Гонконге.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам сообщила, что выборы в Законодательный совет, которые планировались в сентябре, перенесут на год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

Помпео считает, что «нет веских причин для столь длительной задержки». Он предположил, что «Гонконг больше никогда не сможет голосовать – ни за что-либо, ни за кого-либо».

По его словам, «выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, который бы отражал волю и желания народа». В противном случае, сообщил Помпео, Гонконг «продолжит свой марш к становлению очередным городом, управляемом коммунистами, в Китае», передает РИА «Новости».

Госдеп призвал «власти Гонконга пересмотреть свое решение».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

22.07 / Бизнес Германии изменил мнение о недопустимости жестких мер против США

07.07 / Пожар на территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге потушен

21.07 / Bнесен проект резолюции против включения России в состав G7

30.07 / Путин пообещал вновь посетить пострадавший от наводнения в прошлом году Тулун

30.06 / От COVID-19 в мире умерло более 500 тыс. человек

06.07 / Венедиктов: Россия ведет тайные переговоры с Австралией и Нидерландами по поводу MH17

16.07 / Эксперт назвал потенциальных претендентов на получение «полярного гектара»

23.07 / Внешняя политика Кремля и «русофобия» Запада

28.06 / США просят Турцию не превращать собор Святой Софии в мечеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска