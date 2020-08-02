Помпео указал, когда Гонконгу следует проводить выборы

02.08.2020, 6:48, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео раскритиковал перенос парламентских выборов в Гонконге.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам сообщила, что выборы в Законодательный совет, которые планировались в сентябре, перенесут на год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

Помпео считает, что «нет веских причин для столь длительной задержки». Он предположил, что «Гонконг больше никогда не сможет голосовать – ни за что-либо, ни за кого-либо».

По его словам, «выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, который бы отражал волю и желания народа». В противном случае, сообщил Помпео, Гонконг «продолжит свой марш к становлению очередным городом, управляемом коммунистами, в Китае», передает РИА «Новости».

Госдеп призвал «власти Гонконга пересмотреть свое решение».