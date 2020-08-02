 

Дочь Сергея Бодрова вышла замуж

02.08.2020, 6:23, Разное

Ольга Бодрова держит в секрете свою личную жизнь, она даже ограничила доступ к своему инстаграм-аккаунту. Но не поделиться радостным событием девушка не могла. На снимке, который выложила дочь актера, можно увидеть ее нежные объятия с избранником, 30-летним Сергеем Быстровым.

Известно, что возлюбленные расписались в Москве. Вступление в брак они отметили скромно – в кругу самых близких. Банкет прошел на теплоходе.

Ольга пошла по стопам своего отца и стала актрисой – в 2020 году она окончила ГИТИС. Также наследница актера стала ведущей церемонии закрытия фестиваля “Зеркало”, президентом которого является ее дедушка.

Пока Бодрова обучалась в институте, играла в нескольких спектаклях. Однажды она снялась в кино. Зрители могли ее увидеть в фильме “Калашников”, но сцена с ее участием была удалена после итогового монтажа киноленты.

Девушка активно старается покорить кинематограф. У Ольги даже есть личный агент, который занимается ее продвижением и поисками кастингов.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Мнение: Почему в Беларуси задержали россиян – всплыли скандальные подробности

23.07 / Мнение: Когда уже эту ВШЭ разгонят?

14.07 / Мнение: Письмо: “Флешбэки из детства”

29.06 / Чем сейчас занимается звезда сериала “Бедная Настя” Анна Горшкова

26.07 / «Неужели такой я вам нужен после смерти?»

29.06 / Мнение: Письмо: “Убрать какие-то инфантильные мелочи”

28.06 / Катастрофическое вымирание помогло ученым в борьбе с глобальным потеплением

22.07 / Мнение: Это лекарство

27.06 / Бизнес на поправках

27.06 / Харизмы на всех не хватает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска