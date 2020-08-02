Почему менеджеры, которых ФГИ назначает без конкурса, вряд ли понесут ответственность за доведение госактивов до банкротства

02.08.2020, 6:17, Новости дня

Нобелевский лауреат в области экономики Милтон Фридман пишет: “Существуют жесткие рамки для того блага, которое государство может сделать для экономики, но нет практически никаких ограничений для вреда, который оно может нанести”.

Он на 100% прав. И не просто в контексте разговора о мировой экономике. Он как будто говорит об Украине.

Эта цитата – об активах, которые являются государственными по своему статусу. О вреде, который наносят некомпетентные решения чиновников. В том числе и о Запорожском титано-магниевом комбинате, который сейчас, по воле нескольких госчиновников, управляется случайными людьми, которые разрушают завод.

По моему убеждению, сегодня очень многие государственные активы (за очень редким исключением) управляются людьми, которые наносят этим компаниям вред.

И нет никаких ограничений для вреда, который наносит эта новая генерация директоров. Карт-бланш от главы Фонда госимущества Сенниченко в нынешней системе координат является полной индульгенцией для гендиректоров-временщиков творить на вверенных им предприятиях что угодно.

Давайте просто проанализируем, как тот же ФГИ сегодня назначает директоров на десятки и сотни подшефных компаний? Вы увидите, что все чаще этих людей берут с улицы. Если раньше мы видели настоящие конкурсы и в списке кандидатов могли найти экс-сотрудников McKinsey, Bain, PWC, BCG и других, то сейчас – все проще. Конкурсы попросту не проводят. Назначения происходят без привлечения мировых кадровых агентств, без учета опыта и квалификации этих новых управленцев.

Соглашусь, что выходец из знаменитой компании с мировым именем или человек, прошедший открытый честный конкурс, – это еще не гарантия результата его работы. Но можно сказать, что конкурс точно является предохранителем, что те же руководители ФГИ, или члены Кабмина, или другие представители власти не смогут так легко пропихнуть своих “любих друзів” на руководящие позиции. “Друзі” просто не пройдут открытый конкурс. Как минимум при прозрачном конкурсе случайных людей закидают шапками те же журналисты или эксперты отраслей.

Кстати, еще одна интересная штука – наблюдательные советы. Например, странно, что главой наблюдательного совета Одесского припортового завода является глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. Мало полномочий наблюдения и контроля за процессами на ОПЗ с поста главы Фонда госимущества? И с чего бы это глава Фонда госимущества единолично решил, что именно он – лучший глава набсовета для ОПЗ?

Но вся эта история не о Сенниченко. И не о нынешнем временном гендиректоре ЗТМК Сергее Лубенникове, который, получив власть на комбинате из рук Дмитрия Сенниченко, сегодня уничтожает завод.

Эта история о том, как на постах руководителей различных госактивов оказалось так много случайных и некомпетентных людей.

И о том, что госпредприятия (или компании с существенной государственной долей) чаще всего управляются крайне неэффективно.

Почему так происходит? Для меня ответ очевиден.

Первое: эти менеджеры принимают решения без оглядки на возможные последствия. Если директор не справился или попросту угробил предприятие, ему ничего не будет. Ему все сойдет с рук, если, к примеру, в результате его действий завод остановился, закрылся, а людей – выбросили на улицу.

Для управленцев, назначенных по блату, до сих пор не создана нормальная система оценки результатов их работы. ФГИ, например, не создал системы ключевых показателей эффективности (KPI), на основании которых оцениваются итоги работы предприятия и самого менеджера.

Второе: проблема не только в том, что на руководящих постах на госпредприятиях оказываются случайные люди. Многие из них – временщики по своему мышлению. Такие “управленцы”, как нынешний временный глава ЗТМК Лубенников, понимают, что как только нынешнего главу ФГИ снимут, они очень быстро слетят с должности. Стратегия таких руководителей – не поднять предприятия, не создать рабочие места, не повысить эффективность производства, а максимально хапнуть на короткой дистанции.

Я не удивлюсь, если через некоторое время мы узнаем, что многие активы, убитые такими “талантливыми” менеджерами, так и не будут проданы в ходе приватизации. Потому что к моменту, когда их выставят на аукцион, они будут банкротами. Это еще государство должно будет доплачивать инвесторам за то, чтобы их просто забрали.

Источник: “ГОРДОН”