Трамп сообщил, сколько заработал за 2019 год

02.08.2020, 6:17, Новости дня

Сумма доходов американского президента Дональда Трампа за 2019 год составила не менее $446 млн. Больше всего прибыли лидеру США принесли резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель Trump International Hotel в Вашингтоне. Ссылку на финансовую декларацию о доходах Трампа разместило бюро по вопросам этики при правительстве США на своей странице в Twitter.

The President’s certified annual financial disclosure report for CY 2019 is now available here (pdf): https://t.co/J749nCZIfb

— U.S. OGE (@OfficeGovEthics) July 31, 2020

Ссылка, указанная в сообщении, ведет на 78-страничную декларацию Трампа.

Резиденцию Мар-а-Лаго использовали для встреч на высшем уровне – она принесла Трампу $21,4 млн (в 2018 году – $22,7 млн). Заработок с курорта в Майами, где должен был пройти саммит лидеров стран G7, составил $77,2 млн ($75,9 млн). Сумма доходов от отеля Trump International Hotel в Вашингтоне исчисляется $40,5 млн ($40,8 млн), пишет CNN.

22 мая 2020 года Трамп заявил, что передаст всю свою годовую зарплату на нужды Соединенных Штатов.

К своей публикации об этом в Twitter он прикрепил пост с сообщением, что перечислил всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года на разработку новых методов лечения COVID-19.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация.