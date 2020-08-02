Российский бизнесмен стал членом Палаты лордов

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02.08.2020, 6:17, Новости дня

40-летний издатель Евгений Лебедев стал пожизненным пэром, таким образом, он будет заседать в верхней палате парламента Великобритании – Палате лордов. Список лиц, которым пожалован титул пэра, одобрила королева Елизавета II, говорится на правительственном портале.

Лебедев, сын российского миллиардера Александра Лебедева, с детства живет в Великобритании, в 2010 году получил подданство этой страны. Он владеет компанией, которая издает газеты The Evening Standard и The Independent, а также контролирует телеканал London Live.

В списке королевы Лебедев указан как кроссбенчер, то есть пэр, не принадлежащий ни к одной политсиле. Однако издание The Spectator утверждает, что о присвоении титула ходатайствовал премьер-министр Борис Джонсон, давний друг Лебедева. Возможно, премьер рассчитывает на положительное освещение своей деятельности в СМИ нового пэра, говорится в заметке.

Джонсон и Лебедев приятельствуют с 2000-х годов. В 2015-м они приняли участие в акции по сбору средств в помощь бедствующим ветеранам британской армии – ночевали на улице, как бездомные.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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