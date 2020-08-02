Переходившие многополосную дорогу женщина и ребенок попали под машину в Москве

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02.08.2020, 6:16, Новости дня

Опубликована видеозапись того, как женщина и ребенок, переходившие в Москве проезжую часть в неположенном месте, попали под машину.

Московский департамент транспорта сообщил, что ДТП произошло «на пятом Донском проезде, 23». Автомобиль «наехал на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте», передает РИА «Новости».

В результате ДТП девятилетний ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей спины. Вторая пострадавшая – женщина 1983 года рождения, она находится в коме. У нее, предварительно, черепно-мозговая травма, тупая травма груди, ушиб легких, перелом нижней челюсти, перелом лицевого черепа.

РЕН ТВ опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как женщина с ребенком пытается перейти многополосную дорогу в сторону торгового центра. Причем, по данным РЕН ТВ, ей удалось пересечь внутреннюю сторону ТТК.





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