Женщина заявила о нападении на нее охранника посольства Киргизии в Москве
02.08.2020, 5:08, Новости дня
Как сообщают СМИ, в Москве женщина, которая попала в больницу, утверждает, что ее избил охранник посольства Киргизии.
В больницу она попала с ушибами и растяжением ноги. Врачам пострадавшая сказала, что ее избил охранник посольства, передает РЕН ТВ.
По сведениям канала, она написала заявление в полицию.
РЕН ТВ отмечает, что не располагает официальными подтверждениями данной информации.
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