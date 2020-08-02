 

У мэра прикарпатского города Косов обнаружили COVID-19

02.08.2020, 5:06, Новости дня

Городской голова Косова Ивано-Франковской области Юрий Плосконос заразился коронавирусом, об этом он 31 июля написал в Facebook.

“Произошло то, что должно было произойти, у меня подтвержденный диагноз COVID-19. В понедельник поднялась температура, сдал ПЦР-тест, получил положительный результат”, – сообщил мэр.

Он отметил, что сейчас чувствует себя удовлетворительно.

“С самого начала эпидемии городской совет практически не прекращал работы. Подхватить вирус было только вопросом времени. Кроме меня, положительный тест еще у одного сотрудника горсовета”, – добавил Плосконос.

Шановні друзі. Сталося те,що мало статися, маю підтверджений діагноз Ковід.В понеділок піднялась температура,здав ПЛР…

Posted by Юрій Плосконос on Reede, 31. juuli 2020

2 июля стало известно, что у Игоря Слюзара, мэра другого прикарпатского города, Коломыи, диагностировано заболевание COVID-19.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 1172 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране на утро 1 августа составляет 71 056, от COVID-19 скончалось 1709 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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