В ОАЭ начала работу первая арабская атомная электростанция

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02.08.2020, 5:06, Новости дня

1 августа на атомной электростанции “Бараках” в Объединенных Арабских Эмиратах запустили первый энергоблок; ядерная реакция, запустившая турбину, прошла успешно. Об этом сообщил сайт энергетической корпорации ОАЭ (ENEC).

К энергосистеме страны блок будет подключен спустя несколько недель.

АЭС “Бараках” призвана обеспечивать 25% потребностей ОАЭ в электричестве. Производство является совершенно чистым с точки зрения экологии, заявили в корпорации.

Это первая в арабском мире атомная электростанция, она создана совместно ENEC и южнокорейской электроэнергетической корпорацией KEPCO.

Запуск энергоблока планировался на 2017 год, но несколько раз откладывался из-за проблем с безопасностью, напоминает ВВС. Соседний Катар активно выступал против появления ядерного объекта на берегу Персидского залива, в этой стране станцию назвали “вопиющей угрозой миру и окружающей среде в регионе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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