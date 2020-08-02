 

Очередь российских туристов в Абхазию, на фоне роста там случаев заражения коронавирусом

02.08.2020, 5:05, Разное

JAMnews, Сухум  01.08.2020

С вечера 1 августа Абхазия открыла въезд и выезд в Россию без всяких ограничений, не требуется даже справка об отсутствии коронавируса.

И в России, и в Абхазии в июле продолжался рост случаев заражения.

На границе с Россией с утра 1 августа выстроилась огромная очередь.

 

Граница была закрыта с конца марта 2020 года, что создало большие проблемы местного населению, так как для большинства приезд российских туристов — источник основного дохода.

“Мы надеемся, что туристы приедут” — жители Абхазии ждут конца карантина и возможности заработать. Видео

Российские туристы — главный источник заработка для жителей Абхазии. Но граница закрыта, и туристический сезон под угрозой окончательного провала

Решение об открытии границы с Абхазией подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сказал, что абхазская сторона открыла границу «зеркально».

«Этот вопрос обсуждался долго и мы пришли к общему мнению«, — сказал Анкваб.

Пандемия в Абхазии остановилась на несколько недель в начале лета. Однако после 20 июля 2020 года вновь начался резкий рост случаев заражения. В целом с начала пандемии заразились 84 человека. Двое из них скончались, 37 выздоровели.

РФ на четвертом месте в мире по числу зараженных — 845 443 случая по официальным данным на 1 августа 2020 года. Из них 14 058 человек скончались.

Однако врачи и активисты в РФ и за ее пределами говорят о том, что статистика фальсифицирована и реальные данные намного выше.





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