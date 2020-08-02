Мнение: Открытие Матросского бульвара в Севастополе

02.08.2020, 4:18, Разное

Сегодня в Севастополе официально открыли реконструированный Матросский бульвар.

Про саму реконструкцию смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6063061.html

Плюс документальный фильм "Время защищать камни", в котором показана вся эпопея с реконструкцией Матросского бульвара.

https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/matrosskiy-bul-var-posle-rekonstrukcii-otkryt-v-sevastopole – еще фото тут