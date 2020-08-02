Мнение: Открытие Матросского бульвара в Севастополе
02.08.2020, 4:18, Разное
Сегодня в Севастополе официально открыли реконструированный Матросский бульвар.
Про саму реконструкцию смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6063061.html
Плюс документальный фильм "Время защищать камни", в котором показана вся эпопея с реконструкцией Матросского бульвара.
https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/matrosskiy-bul-var-posle-rekonstrukcii-otkryt-v-sevastopole – еще фото тут
Источник: Colonel Cassad
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