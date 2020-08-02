 

Минздрав Украины расширил список стран “красной” зоны

02.08.2020, 4:01, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” зоны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Обновленный список опубликован на сайте Минздрава 1 августа.

В список включены 127 стран, в которых показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 на 100 тыс. населения. Люди, которые приезжают из этих государств в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение “Дій вдома”.

В прошлом списке, опубликованном 7 июля, в “красной” зоне были 62 страны.

Решение о разделении стран на “красную” и “зеленую” зоны Минздрав Украины принял 15 июня. Изначально в “красную” зону входили 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 1 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 71 056 (+1172), 1709 из них умерли (+16), 39 308 выздоровели (+556).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

12.07 / Минобороны Армении сообщило о новом обстреле позиций со стороны Азербайджана

03.07 / Кравчук: Когда немецкий журналист написал книгу обо мне на основе надуманных фактов, я не просил защиты у немецких друзей, а защищался в суде

23.07 / “Какую цены мы заплатим Путину?” В соцсетях обсуждают договоренность о прекращении огня на Донбассе

26.06 / Американские власти считают, что в США коронавирусом заразилось 25 млн человек. Это в 10 раз больше, чем по официальной статистике

25.06 / Глава Крыма рассказал об украинском «рефлексе собаки Павлова»

03.07 / Путин подписал указ о поправках в конституцию. 4 июля сроки его правления обнулятся

10.07 / В работе устройств Apple по всему миру произошел сбой

25.07 / В мире: РФ потеряла статус главного противника США

01.07 / Законодатели задают новые вопросы о предполагаемых российских «наградах» за убийства американских солдат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска